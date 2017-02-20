Теннисистки Самарской области выиграли серебро первенства России в Тольятти

19 февраля на теннисных кортах ОК «Тольятти Теннис Центр» завершилось командное первенство России по теннису среди юношей и девушек до 13 лет.
Победителями и призерами соревнований стали:
ЮНОШИ
1 место — МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
2 место — ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
3 место — ХМАО-ЮГРА
ДЕВУШКИ
1 место — РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
2 место — САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
3 место — РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
За сборные команды Самарской области выступали Ярослав МИРОНЧЕНКО, Максим КОЛОБОВ и Артур АЮХАНОВ (капитан Потапенко А.А.) и Анастасия ГУРЬЕВА, Кристина НИКИФОРОВА и Марта МИКЛАВА (капитан Мартынова Л.О.).