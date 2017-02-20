Теннисистки Самарской области выиграли серебро первенства России в Тольятти

19 февраля на теннисных кортах ОК «Тольятти Теннис Центр» завершилось командное первенство России по теннису среди юношей и девушек до 13 лет.

Победителями и призерами соревнований стали:

ЮНОШИ

1 место — МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2 место — ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

3 место — ХМАО-ЮГРА

ДЕВУШКИ

1 место — РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2 место — САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

3 место — РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

За сборные команды Самарской области выступали Ярослав МИРОНЧЕНКО, Максим КОЛОБОВ и Артур АЮХАНОВ (капитан Потапенко А.А.) и Анастасия ГУРЬЕВА, Кристина НИКИФОРОВА и Марта МИКЛАВА (капитан Мартынова Л.О.).