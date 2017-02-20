Теннисистки Самарской области выиграли серебро первенства России в Тольятти

19 февраля на теннисных кортах ОК «Тольятти Теннис Центр» завершилось командное первенство России по теннису среди юношей и девушек до 13 лет.

Победителями и призерами соревнований стали:

ЮНОШИ

1 место — МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2 место — ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

3 место — ХМАО-ЮГРА

ДЕВУШКИ

1 место — РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2 место — САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

3 место — РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

За сборные команды Самарской области выступали Ярослав МИРОНЧЕНКО, Максим КОЛОБОВ и Артур АЮХАНОВ (капитан Потапенко А.А.) и Анастасия ГУРЬЕВА, Кристина НИКИФОРОВА и Марта МИКЛАВА (капитан Мартынова Л.О.).
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 20.02.2017 12:04 [59] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus