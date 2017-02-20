В Тольятти прошли соревнования по спортивному метанию ножа «Купол – 2017»

11 февраля в спортивном зале Федерации Армейского Рукопашного боя Самарской области проходили открытые соревнования по спортивному метанию ножа «Купол – 2017», посвящённые выводу войск из республики Афганистан. Инициаторами соревнований являлись: Региональная общественная организация «Союз Десантников и Подразделений Специального назначения» Самарской области (председатель – Шубенин А.Н.); Федерация Армейского Рукопашного боя Самарской зоны (президент – Глотов В.А.); Культурно-оздоровительная Военно-спортивная ассоциация «Купол» (председатель – Кузин Д.А.), Мотоклуб «PHANTOMS MC» (президент – Селезнёв А.В.) и «Русский культурный центр».

Перед началом соревнований, со словами приветствия выступили: Председатель региональной общественной организации «Союз Десантников и Подразделений Специального назначения» Самарской области – Андрей Шубенин, ветеран Афганской войны, кавалер двух орденов Красной Звезды и ордена В.Ф.Маргелова – Валерий Богатырёв, руководитель Добровольного общества ветеранов пограничных войск «Застава – 63» – Андрей Гончар и президент Мотоклуб «PHANTOMS MC». – А. Селезнёв.

Соревнования проводились по следующим номинациям: метание ножей с расстояния 3-х метров от цели, метание ножей с расстояния 5-ти метров от цели и, как дополнительная номинация – метание ножей в игральные карты. Каждому участнику было предоставлено три «пристрелочных», тренировочных попытки – это три серии по пять метаний ножей и зачётные, также – три по пять метаний. Итоги соревнований подводились как в командном, так и в личном зачёте по каждой из номинаций.

Среди участников были: команда Региональной общественной организации «Союз Десантников и Подразделений Специального назначения» Самарской области (Тольятти), представители клуба байкеров «HATCHETS» из Ульяновска, Тольяттинский мотоклуба «PHANTOMS MC», команда Добровольного общества ветеранов пограничных войск «Застава – 63», команда от русского культурного центра. Всего – 23 участника.

По итогам соревнований в командном зачёте места распределились следующим образом:1 место заняла команда «Союз Десантников и Подразделений Специального назначения», второе место – команда «PHANTOMS MC» – Тольятти, на третьем месте команда «HATCHETS» из Ульяновска.

В личном зачёте (3 метра): 1 место – Шубенин («ВДВ» - Тольятти), 2 место – Пащенко («PHANTOMS MC» – Тольятти), 3 место – Скиталец («HATCHETS» – Ульяновск).

В личном зачёте (5 метров): 1 место – Белов («Застава – 63»), 2 место – Шубенин («ВДВ» – Тольятти).

В дополнительной номинации призёром также стал представитель «Заставы – 63» – Белов. Всем призёрам были вручены памятные подарки (метательные ножи), армейские сухие пайки и бутылки с самодельным квасом. Данные соревнования проводились уже второй раз.

Информация Чекунова Сергея.