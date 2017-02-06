В Зеленой зоне в аварии двух иномарок пострадали люди (фото)

19 февраля в 7:30 на Лесопарковом шоссе в Центральном районе произошло ДТП.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 61-летний водитель автомобиля Kia Cerato (водительский стаж - 19 лет) двигался со стороны улицы Комзина в направлении улицы Спортивной. По предварительной версии полицейских, нарушив правила перестроения, автомобилист допустил столкновение с Nissan Maxima под управлением молодого человека 1993 года рождения (стаж - 5 лет), двигавшейся в попутном направлении.

В результате ДТП предполагаемый виновник аварии, его пассажирка 1985 года рождения, а также 18-летняя пассажирка Nissan Maxima получили травмы различной степени тяжести, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку,сообщили в облГлавке.