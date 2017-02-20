АВТОВАЗ сократит 740 человек

Сегодня стало известно о том, что на АВТОВАЗе проведут сокращения персонала. 740 сотрудников, не занятых в основной производственной деятельности, попадут по сокращение, это 2% персонала, сообщили в компании.

Работникам будут предложены имеющиеся вакансии в подразделениях АВТОВАЗа, в том числе, в индустриальном парке, где планируется создание более 1,3 тыс. рабочих мест.

Напомним, ранее президент АВТОВАЗа Николя Мор сообщил о том, что на предприятии не будут вводить новую программу по сокращению персонала. Однако профсоюз предприятия не исключил возможных сокращений на заводе в этом году.

С сегодняшнего дня АВТОВАЗ возвращается к пятидневному режиму рабочей недели, за исключением сборочной линии B0, линии по выпуску автомобилей LADA Priora и LADA 4х4, а также некоторых подразделений, которые уже работают в пятидневном режиме.