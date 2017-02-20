В 2018 году в России отпразднуют 75-летие победы в Сталинградской битве

Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент также распорядился создать организационный комитет по подготовке и проведению празднования юбилея Сталинградской битвы. Его председателем назначен вице-премьер Дмитрий Рогозин, сообщают РИА Новости.

Сталинградская битва, завершившаяся 2 февраля 1943 года, стала крупнейшим сухопутным сражением в истории и завершилась разгромом немецкой группировки. Эта военная операция стала одной из переломных в Великой Отечественной войне, означавшей неизбежность поражения Германии.