Полпред президента РФ рассказал о ситуации на «АвтоВАЗагрегате»

Около 145 млн руб. компенсаций планируется выплатить увольняющимся работникам обанкротившегося завода "АвтоВАЗагрегат" в Тольятти, сообщил в интервью ТАСС полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

"С прошлого года предприятие находится в процедуре банкротства, внешний управляющий сейчас собирает активы, реализует их, средства пойдут на выплату компенсаций, которых сейчас осталось выплатить порядка 145 млн рублей", - сказал Бабич.

По его словам, компенсации предназначены для увольняющихся работников завода, имеющих право на получение социальных выплат. Как подчеркнул полпред, предпринятые властями и правоохранителями меры помогли оперативно решить ситуацию с выплатой долгов по зарплате.

"По "АвтоВАЗагрегату" была вопиющая ситуация - практически 1,7 тыс. чел. остались без зарплаты, люди оказались в сложнейшем положении, так как Тольятти - это моногород. Были случаи, когда в семье оба родителя, и мама, и папа, работали на этом предприятии, и получилось так, что огромное количество семей оказались без средств к существованию", - отметил Бабич.

Он напомнил, что было возбуждено пять уголовных дел, позднее объединенных в одно производство. После этого собственники предприятия выплатили практически 85% долга - около 150 млн руб., погашая задолженность как перед работниками "АвтоВАЗагрегата", так и его дочерними компаниями.

Вопросами погашения долгов активно занимались областные власти. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин порядка 10 млн руб. направил на выплаты самым незащищенным категориям граждан из числа сотрудников завода.

"АвтоВАЗагрегат" ранее являлся одним из основных поставщиков комплектующих для "АвтоВАЗа", поставляя более 400 их наименований. В июле 2015 года для рабочих, занятых на производстве, был объявлен режим простоя по вине работодателя с выплатой 2/3 от зарплаты. 16 сентября 2015 года Центральный следственный отдел Тольятти возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев из корыстной или иной личной заинтересованности". Позднее в отношении гендиректора завода и его первого зама были возбуждены уголовные дела по фактам сокрытия средств, в суд было подано более 900 исков о выплате зарплаты. В августе 2016 года суд признал "АвтоВАЗагрегат" банкротом и открыл конкурсное производство.