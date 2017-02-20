Абоненты «МегаФона» поставили своему оператору оценки за качество сети

Компания «МегаФон» выяснила индекс удовлетворенности своих абонентов качеством связи. По результатам опроса в Самарской губернии оценку «отлично» и «хорошо» поставили 78% опрошенных.

Пяти тысячам абонентов «МегаФона» в Самарской области было предложено оценить качество связи по пятибалльной шкале. Полностью довольным качеством связи считался абонент, отправивший цифру «5» в ответном СМС. Процент «пятерок» и составил индекс удовлетворенности. Наивысший балл оператору присвоили 56% пользователей. По сравнению с октябрем 2016 года, этот показатель вырос на 6%.

При этом количество негативных оценок («1» и «2») за 4 квартал 2016 года уменьшилась на 30%.

«Абоненты делают выводы о качестве и надежности сети, основываясь на трех характеристиках: обрывается ли связь во время вызовов, насколько хорошо и четко слышна речь во время разговора и всегда ли есть возможность дозвониться. Сегодня процент обрывов по Самарской области составляет в среднем 0,8% а доля успешности соединений 99,4%. Это те показатели, которыми мы гордимся и продолжим удерживать на должном уровне», - комментирует директор компании «МегаФон» в Самарской области Максим Токаренко.

Материал размещен на правах рекламы