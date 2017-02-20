Ставропольский отдел полиции приглашает тольяттинцев на службу

Отдел МВД России по Ставропольскому району приглашает на службу мужчин не моложе 18 лет и не старше 35 лет, отслуживших в рядах Российской армии, имеющих образование не ниже среднего (полного) общего для должностей младшего начальствующего состава и высшее юридическое образование для должностей среднего начальствующего состава, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

Требуются кандидаты на должности:

  • полицейский патрульно-постовой службы полиции;
  • полицейский (водитель) отделения комендантское по охране объектов ОВД;
  • участковый уполномоченный полиции;
  • оперуполномоченный отдела уголовного розыска.

Обращаться по адресу: г. Тольятти, ул. Лесная д. 52а, отделение по работе с личным составом (кабинеты 203 и 204), вопросы можно задать по телефонам 93-66-06 – начальник отделения, 93-66-19 – специалисты по кадрам.
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  3. 20.02.2017 14:57 [73] (0)
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