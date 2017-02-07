В Тольятти прошел чемпионат и первенство городского округа по велоспорту-маунтинбайку

19 февраля в Тольятти по адресу ул. Лесная 13 состоялись соревнования «Открытый чемпионат и первенство городского округа Тольятти по велоспорту-маунтинбайку (гонка с выбыванием)».

В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов в разных возрастных группах.

Среди юношей 17 лет и старше победителем стал Морозов Андрей, у юношей 15-16 лет не было равных Кузнецову Владиславу, а среди юношей 13-14 лет победу одержал Широков Георгий. Среди девушек 15 лет и старше первенство было за Райденковой Татьяной, у девушек 13-14 лет победительницей была Николаева Анастасия, а первое место среди девушек 12 лет и младше заняла Сагдиева Асия.

Фото с соревнований можно посмотреть в фотоальбоме, а результаты - перейдя по ссылке.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 20.02.2017 15:28 [109] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus