В Тольятти прошел чемпионат и первенство городского округа по велоспорту-маунтинбайку

19 февраля в Тольятти по адресу ул. Лесная 13 состоялись соревнования «Открытый чемпионат и первенство городского округа Тольятти по велоспорту-маунтинбайку (гонка с выбыванием)».

В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов в разных возрастных группах.

Среди юношей 17 лет и старше победителем стал Морозов Андрей, у юношей 15-16 лет не было равных Кузнецову Владиславу, а среди юношей 13-14 лет победу одержал Широков Георгий. Среди девушек 15 лет и старше первенство было за Райденковой Татьяной, у девушек 13-14 лет победительницей была Николаева Анастасия, а первое место среди девушек 12 лет и младше заняла Сагдиева Асия.

Фото с соревнований можно посмотреть в фотоальбоме, а результаты - перейдя по ссылке.