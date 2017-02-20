С завтрашнего дня в Тольятти начнут готовить экскурсоводов и гидов к Чемпионату миру-2018

В рамках подготовки к Мундиалю 2018 года в Современной Гуманитарной бизнес Академии с 21 февраля 2017 года (вторник) начинают работу курсы дополнительного профессионального образования по подготовке экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Занятия проходят 3 раза в неделю с 18.30 до 21.20 - 4 ак.ч. в помещении Академии по адресу г. Тольятти, Бульвар Туполева, 17 А . офис 306.

Продолжительность - 6 недель, аудиторных занятий - 72 часа, стоимость 8500 р.

Контрактная информация (8482) 26-70-23, 95-05-20; 8 902 3376036,