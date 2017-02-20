С завтрашнего дня в Тольятти начнут готовить экскурсоводов и гидов к Чемпионату миру-2018

В рамках подготовки к Мундиалю 2018 года в Современной Гуманитарной бизнес Академии с 21 февраля 2017 года (вторник) начинают работу курсы дополнительного профессионального образования по подготовке экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Занятия проходят 3 раза в неделю с 18.30 до 21.20 - 4 ак.ч. в помещении Академии по адресу г. Тольятти, Бульвар Туполева, 17 А . офис 306.

Продолжительность - 6 недель, аудиторных занятий - 72 часа, стоимость 8500 р.

Контрактная информация  (8482) 26-70-23, 95-05-20; 8 902 3376036,
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 20.02.2017 16:01 [101] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus