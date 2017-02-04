Тольяттинские коммунальщики рассказали сколько заплатят детсады и школы за водоотведение

На минувшей неделе в городских СМИ появилась информация о рассылке со стороны ОАО "ПО КХ г.о. Тольятти" писем, направляемых в детские сады и школы Центрального и Комсомольского районов (в Автозаводском районе эти услуги оказывает ОАО "ТЕВИС"). В письмах сообщается, что учреждениям необходимо заключить с ПО КХ договоры водоотведения, предварительно рассчитав объем сточных вод, поступающих с их территории в систему ливневой канализации, обслуживанием которой занимается ОАО "ПО КХ".

Это вызвало определенное беспокойство у ряда горожан, предположивших, что детским садам и школам придется платить большие деньги "за дождь и снег". Между тем, подобные опасения совершенно беспочвенны.

Указанные письма действительно рассылаются, в них сообщается в том числе о размере платежа: с одного учреждения он будет составлять от 350 до 1500 рублей в год в зависимости от размера занимаемой территории. Оплата коммунальных услуг является обязанностью каждой организации. Аналогичные договоры заключаются во всех муниципальных образованиях страны. 
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  2. TLT.ru
  3. 20.02.2017 16:35 [53] (0)
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