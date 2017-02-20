Ремонт тольяттинских дорог в 2017 году: объекты, средства, сроки

Объявлен аукцион по определению подрядчика для проведения ремонта городских магистралей. Компания, которой будет доверен масштабный объем работ на сумму 843,138 млн руб., должна определиться 10 марта, сообщили в мэрии.

Средства направят на ремонт 16 объектов в трех районах города. Согласно условиям контракта, работы должны начаться сразу после его подписания и завершиться 30 ноября 2017 года.

Уполномоченным органом по проведению аукциона является ГКУ Самарской области «Региональный телекоммуникационный центр».

Общая сумма, предусмотренная на ремонт дорог Тольятти в текущем году, составит без малого 1,059 млрд рублей. Из них 215,739 млн руб. – переходящие средства с 2016 года, которые пойдут на восстановление четырех участков: ул. Диагональная (от ул. Баныкина до ул. Кунеевская), Комсомольское шоссе, ул. Кудашева и Южное шоссе (от ул. Заставная до границы г.о. Тольятти).

В 2017 году в Автозаводском районе будут отремонтированы пять участков магистралей на общую сумму 264 млн руб.: Фабричный проезд (от ул. Коммунальная до Южного шоссе с парковочными площадками возле коллцентра Сбербанка), ул. Борковская (от Южного шоссе до ул. Северная), ул. Ботаническая (от от Южного шоссе до ул. Коммунальная), дорога от ул. 40 лет Победы до бульвара Здоровья и ул.Спортивная (от ул. Юбилейная до Московского пр-та).

В Центральном районе направят 387 млн руб. на ремонт следующих восьми дорог: ул. Лесная (от ул. К. Маркса до бульвара 50 лет Октября, включая кольцевую развязку), ул. Баныкина (от ул. Голосова до ул. Комсомольская), ул. К. Маркса (от ул. Лесная до ул. Ленинградская), ул. Мичурина (от Автозаводского шоссе до ул. Ленина), ул. Толстого (от ул. Кудашева до ул. Ломоносова), ул. Гидростроевская (от ул. Мира до ул. Республиканской), ул. Строителей, ул.Комсомольская (от ул. К. Маркса до ул. Победы).

В Комсомольском районе ремонт коснется трех участков магистралей на общую сумму 192 млн руб.: ул. Громовой (от ул. Матросова до ул. Кунеевская), ул. Матросова ( от ул. Громовой до ул. Комсомольская, включая кольцевую развязку), ул. Кунеевская (о ул. Баныкина до ул. Громовой).