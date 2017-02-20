Тольяттинцев приглашают на бесплатные экскурсии по городу

25 февраля в 12 часов в честь Всемирного дня экскурсовода Тольяттинский клуб экскурсоводов приглашает всех желающих на бесплатные экскурсии по городу. Две из них проводят сотрудники ГМК «Наследие», профессиональные экскурсоводы Вера Евгеньевна Половкова и Надежда Викторовна Бикулова. Эти экскурсии заканчиваются посещением музейного комплекса. ВНИМАНИЕ: в честь праздника посещение ГМК «Наследие» для экскурсантов предусмотрено по льготной цене 35 рублей! Просим записываться на экскурсии ПРЕДВАРИТЕЛЬНО по телефону ГМК «Наследие» 48-73-03 с 10 до 17 часов.

«Старый Ставрополь». Начало экскурсии в 12 часов от кинотеатра «Буревестник». Далее по улицам Горького, Советская, Лесная, Комсомольская, Ступиной – до ГМК «Наследие». Вера Евгеньевна Половкова расскажет о становлении в только что перенесенном городе - Новом Ставрополе – кинематографа, образования, жилого быта. Вы увидите как первый из перенесенных из зоны затопления домов – дом Стариковых, так и последний перенесенный дом – дом генерала-майора Федорова, участника ВОВ, дом Героя России, летчика, повторившего подвиг Гастелло – Виктора Носова, место, где жила семья другой летчицы, «ночной ведьмы» Валентины Ступиной. Также вам покажут здания первой Ставропольской школы и первого кинотеатра, построенных на новом месте.

«Соцгород и его окрестности». Начало экскурсии в 12 часов от театра «Колесо». Далее по улицам Ушакова, Белорусской, Гидростроевской, Мира, Репина, Советской – до ГМК «Наследие». Надежда Викторовна Бикулова расскажет об особой судьбе микрорайона, ставшего в нашем городе центром культуры, образования и спорта. Вы услышите историю возникновения первого в стране контрактного театра, узнаете загадку и грядущую славу улицы, носящей имя непобедимого адмирала. Увидите тот самый «дуб Комзина», дом, где в 1870 году жил великий русский художник Репин, первое здание знаменитого Куйбышевгидростр оя и последний уцелевший барак, а также услышите славную историю тольяттинского спидвея, которому в марте исполнится 50 лет.