Мэрия: О ежемесячной денежной выплате ветеранам

В соответствии Законом Самарской области с 1 марта 2017 года ежемесячная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны – труженикам тыла, ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также ветеранам труда Самарской области, не осуществляющим трудовую и (или) иные виды деятельности, предоставляется при условии, что размер их пенсии не превышает 19 500 рублей.

Возобновление предоставления ЕДВ осуществляется для лиц, обратившихся в органы социальной защиты по месту жительства с документами об отсутствии трудовой деятельности:

- с даты приостановления ЕДВ (для лиц, обратившихся в течение трех месяцев со дня вступления в силу Закона);

- с первого числа месяца обращения (для лиц, обратившихся в органы социальной защиты по истечении трех месяцев со дня вступления в силу Закона).

Соответственно, при прекращении трудовой деятельности для возобновления предоставления ЕДВ необходимо своевременно обращаться в отделы назначения компенсаций и льгот «Главного управления социальной защиты населения Центра льного округа» по адресам: