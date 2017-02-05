Мэрия: О ежемесячной денежной выплате ветеранам

В соответствии Законом Самарской области с 1 марта 2017 года ежемесячная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны – труженикам тыла, ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также ветеранам труда Самарской области, не осуществляющим трудовую и (или) иные виды деятельности, предоставляется при условии, что размер их пенсии не превышает 19 500 рублей.

Возобновление предоставления ЕДВ осуществляется для лиц, обратившихся в органы социальной защиты по месту жительства с документами об отсутствии трудовой деятельности:

- с даты приостановления ЕДВ (для лиц, обратившихся в течение трех месяцев со дня вступления в силу Закона);

- с первого числа месяца обращения (для лиц, обратившихся в органы социальной защиты по истечении трех месяцев со дня вступления в силу Закона).

Соответственно, при прекращении трудовой деятельности для возобновления предоставления ЕДВ необходимо своевременно обращаться в отделы назначения компенсаций и льгот «Главного управления социальной защиты населения Центра льного округа» по адресам:

  • Автозаводский район: бульвар Орджоникидзе, 16, тел. 54-49-06, 54-34-91;
  • Центральный район: улица Победы, 74, тел. 54-32-61, 54-41-04, 54-40-84;
  • Комсомольский район: улица Матросова, 19д, тел. 54-33-56, 54-31-97, 54-42-39.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 20.02.2017 18:09 [77] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus