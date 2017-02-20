В Тольятти открылся виртуальный филиал Русского музея

16 февраля в Поволжском православном институте имени Святителя Алексия, Митрополита Московского произошло знаменательное для Тольятти событие – в торжественной обстановке был открыт информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». Тольяттинский филиал станет третьим в Самарской области и первым на самарской земле, открытым в сотрудничестве с высшим учебным заведением, два других - в Самаре и Новокуйбышевске - организованы на базе музеев.

Не случайно и то, что такой центр открывается на базе Поволжского православного института – это светское высшее учебное заведение гуманитарной направленности, уникальный духовно-образовательный комплекс, единственный подобный вуз в Приволжском Федеральном округе.

Центр «Русский музей: виртуальный филиал» войдет в структуру многофункционального Музейно-выставочного центра Православного института и станет важной составляющей в реализации общей стратегии развития вуза, в деятельности которого заложена идея синтеза традиций православной духовности, достижений гуманитарной культуры и современных информационно-коммуникативных технологий. Уникальный архитектурный ансамбль институтского комплекса, общей площадью 17 тысяч м², спроектирован в традициях древнерусского зодчества. И уже сегодня эстетичные аудитории, оснащенные современными технологиями, как нельзя лучше соответствуют высоким требованиям культурно-просветительского проекта, который будет реализовываться в институте совместно с одним из лучших музеев мира.

Инициатива открытия информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» в Тольятти принадлежит ректору Поволжского православного института, доктору философских наук, кандидату богословия, члену Общественной палаты Российской Федерации протоиерею Димитрию Лескину. Приветствуя всех собравшихся на торжественном мероприятии, Отец Димитрий сказал: «Мы видим миссию Православного института также в том, чтобы крепить связь поколений. Девиз тольяттинского центра «Русский музей: виртуальный филиал» – «От лица к лицу, от поколения к поколению». Это наш призыв и наша надежда. Разные поколения, разные возрасты, представители разных слоев культуры, искусства, интеллектуальной культуры – мы все должны быть вместе. Мы должны быть объединены вокруг самых главных непреходящих ценностей - ценностей веры, надежды и любви, ценностей Родины, ценностей солидарного, дружного общества. Мы ведь сейчас очень разобщены. А победить эту разобщенность можно только в сфере духовности и сфере культуры. Это наша высокая совместная задача. Я всех сердечно поздравляю с началом доброго дела, благодарен всем участникам и организаторам проекта, который будет, несомненно, востребован и, в скором времени, хорошо знаком тольяттинцам. Православный институт откроет широко свои двери для учащейся молодежи и для всех, кто любит русское и мировое искусство».

«Русский музей: виртуальный филиал» – это уникальный международный проект, который успешно реализуется Русским музеем Санкт-Петербурга с 2003 года. Это прекрасный пример содружества культурно-исторического наследия и новейших технологий, благодаря которому тысячи жителей России, ближнего и дальнего зарубежья имеют доступ к богатейшей коллекции русского изобразительного искусства, к ценностям русской культуры, историческому и художественному прошлому России. Содержательным наполнением центра является Медиатека – единая база мультимедиа-программ и видеофильмов Русского музея. Компьютерные технологии, такие как трехмерное моделирование, панорамная фотосъемка, позволяют познакомиться с коллекциями Русского музея, совершить виртуальные туры по музейным залам, воссоздать утраченные дворцовые интерьеры и даже совершить виртуальное путешествие в пространство картины, которое превращается в увлекательную экскурсию.

На сегодняшний день открыто 190 центров «Русский музей: виртуальный филиал» в России, за рубежом и даже в Антарктиде. Тольяттинский филиал стал 191-ым, и, возможно, последним на ближайший период. По словам сотрудников музея, они намерены больше уделять качественной стороне деятельности своих филиалов. Но тольяттинцы их покорили не только заинтересованнос тью в проекте, но и уровнем подготовки, и отношением. «С Тольятти я знакомилась через Поволжский православный институт и Православную гимназию. И мне показалось, что это потрясающий город с чистой и доброй энергией, с очень трудолюбивыми людьми. А Православный институт - это уникальное явление, прямо-таки жемчужина в Тольятти, райский островок, где можно глазу насладиться и архитектурой, и культурой, и искусством. Я поймала себя на мысли, что мне самой очень хочется и учиться, и работать здесь. Здесь у нас такие же радостные ощущения, которые мы испытываем, когда работаем в музеях и дворцах Санкт-Петербурга . Мы очень счастливы, что имеем возможность поучаствовать в торжественном открытии именно в Тольятти» - такую высокую оценку рождающемуся проекту тольяттинского филиала дала сотрудник отдела развития проекта «Русский музей: виртуальный филиал» Вероника Александровна Абашина. Именно она, вместе с коллегой Александром Анатольевичем Дедушкиным,провела презентацию проекта, рассказала о возможностях программ Медиатеки.

Методическое и научное сопровождение тольяттинского центра будет осуществлять кандидат культурологии, доцент, член «Союза художников России» Ольга Васильевна Сямина. Она познакомила всех присутствующих с направлениями деятельности тольяттинской площадки, которая помимо Виртуального филиала, будет включать в себя Музейно-выставоч ный центр, лекторий, кинотеатр «Катарсис», а также партнерские программы с другими музеями. Одну из таких программ представила директор Тольяттинского краеведческого музея Наталья Михайловна Ланкова.

С приветственным словом к участникам открытия обратились: представитель управления реализации культурной политики департамента стратегического планирования и развития отрасли Министерства культуры Самарской области Марина Владимировна Руднева, депутат Самарской Губернской Думы, член комиссии по образованию, член Совета ректоров вузов Самарской области Галина Ефимовна Козловская, руководитель департамента культуры мэрии г.о. Тольятти Надежда Валентиновна Булюкина, директор по развитию персонала ПАО «АВТОВАЗ» Инга Эдуардовна Никулина. Торжественную церемонию украсили выступления юных музыкантов из тольяттинского «Лицея искусств» и Поволжского православного института. А после официальной части все гости смогли ознакомиться с выставкой замечательногохудожника-график а Алексея Зуева «На берегах Невы и Волги…», передвижной выставкой «Ставрополь дореволюционный: православные реликвии и предметы быта из фондов Тольяттинского краеведческого музея», посетить виртуальный класс информационно-об разовательного центра.

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» начинает свою работу с 1 марта 2017 года и с радостью ждет всех тольяттинцев и гостей города по адресу: ул. Юбилейная 4 а, Поволжский православный институт. Всю информацию о проекте можно найти на сайте института pravinst.ru в разделе «Проекты».