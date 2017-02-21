Краеведческая гостиная в ГМК «Наследие»: «Изменять надо не природу, а сознание»

Начавшемуся в стране Году экологии и особо охраняемых природных территорий городской музейный комплекс "Наследие" посвятил свою первую в этом году краеведческую гостиную.

16 февраля в доме №39 по улице Советской собрались гости - члены общества ставропольчан, представители прессы и туризма, специалисты отдела природы краеведческого музея, жители города, неравнодушные к объявленной теме "Ставрополь на фоне изменяющейся природы".

Директор ГМК Елена Ивановна Клевакина предложила собравшимся почтить память Раисы Хорешко, дочери Василия Старикова, в первом перенесенном доме которого располагается сегодня музей.

- Раиса Васильевна была призвана на фронт в возрасте неполных восемнадцати лет, прошла всю войну от Сталинграда до Берлина, награждена орденами и медалями. В последние годы она жила в Москве со своим мужем, генерал-майором Григорием Хорешко. Раиса Хорешко скончалась 19 января этого года, на праздник Богоявления в возрасте 92 лет...

В качестве почетного гостя на краеведческую гостиную был приглашен известный российский ученый-ботаник, эколог, доктор биологических наук, академик Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельност и, председатель экологического совета Министерства природопользован ия, лесного хозяйства и охраны окружающей среды, заместитель директора Института экологии Волжского бассейна по научной работе Сергей Владимирович Саксонов.

- Человек живет в изменяющемся мире, - начал ученый свой доклад, - является его частью. Но, к сожалению, развитие цивилизации требует непрерывного изъятия ресурсов у природы и переработки их ради получения прибыли.

Далее Сергей Владимирович продемонстрирова л на экране последствия хищнического отношения человека к природе - разрушенные Царев курган гору Могутову, истоптанные склоны Лысой горы.

- Мы теряем самое ценное - природный ландшафт, его воссоздать невозможно...

Саксонов рассказал, что на дне водохранилища промышленные стоки и дождевые воды образовали отложения, в которых скопились вредные вещества.

- Экстремисты говорят: если спустить водохранилище, можно вернуться к тому что потеряли - заливные луга вернутся, рыба опять появится. Нет, если осушить донные отложения, они превратятся в пыль - и это будет полный Чернобыль. Последствия человеческих деяний имеют точку невозврата. Аральское море еще может наполнится водой и восстановиться. Здесь, у нас восстановление невозможно.

Причиной необратимых изменений в природе, по словам ученого, является непродуманность человеческих деяний. Легкомысленно уничтожая часть единого организма, которым является биосфера, не понимая взаимосвязей, в соответствии с которыми образовавшиеся пустоты заполняются агрессивными "пришельцами", человек стал причиной того, что окраины города заполонили клен американский и циклахена, американская норка вытеснила аборигенную, сине-зеленые водоросли отравляют волжскую воду.

Все ли так печально, и к чему мы в результате придем - к антропогенной пустыне? Что станет с нашим лесом? Ожидает ли нас весной половодье из-за обилия снега? Кто и насколько эффективно контролирует технологические выбросы предприятий? На все вопрсоы собравшихся гость дал исчерпывающие ответы.

Да, человеческие деяния имеют точку невозврата. Но это не значит, что надо опустить руки и смириться с незавидной судьбой:

- Было ошибкой государственного масштаба ослабление природоохранных требований, закрытие такого сильного надзорного органа, как Государственный комитет экологии. Сейчас мы пытаемся вернуться к прежнему опыту, но делается это очень медленно. Я возглавлял общественный совет в Министерстве природных ресурсов и знаю, что с обращениями граждан работают. Зря некоторые считают, что писать нет толку нет. Это не так, на письма граждан реагируют. И я думаю, в Год экологии необходимо консолидировать усилия и ученых, и общественности, чтобы по возможности сохранить наш уникальный лес, наши горы. Изменять надо не природу, а сознание...