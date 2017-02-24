В Тольяттинском краеведческом музее открывается выставка на экологическую тематику «Большой год»

25 февраля в 11.00 в Тольяттинском краеведческом музее состоится церемония награждения участников и победителей областного конкурса фотографии «Большой год», который проходил на территории Самарской области в течение 2016 года.

Учредитель конкурса: «Жигулевский государственный заповедник», при финансовой поддержке филиала ПАО «РусГидро» — «Жигулевская ГЭС ». Основная цель - привлечение внимания к жизни птиц, популяризация знаний о них и формирования толерантного отношения к дикой природе.

Всего в конкурсе приняло участие 36 человек. Ими было сфотографировано 185 видов птиц, в том числе 27 видов, занесенных в Красные книги РФ и Самарской области. Конкурсные работы участников будут представлены на одноименной выставке, которая будет работать в Тольяттинском краеведческом музее до 18 апреля.

Вход свободный.