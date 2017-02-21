АВТОВАЗ рассчитывает увеличить производство почти на 60 000 машин

17 февраля Николай Меркушкин в Тольятти провел рабочую встречу с президентом ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мором. Рабочие встречи главы региона и руководителя крупнейшего автозавода страны, в ходе которых обсуждается социально-экономическая ситуация на предприятии, носят традиционный характер. Николай Меркушкин и Николя Мор обсудили итоги работы завода в 2016 году.

Президент завода пояснил, что в прошлом году АВТОВАЗ произвел (с учетом завода компании в Ижевске) 408 тыс. автомобилей, в 2017 г. предприятие планирует увеличить выпуск автомобилей на 10% и по итогам года выпустить порядка 465 тыс. автомобилей под брендами Lada, Renault, Nissan и Datsun.

Николя Мор сообщил Губернатору, что министерство промышленности и торговли России подтвердило план господдержки автомобильной отрасли на текущий год.

Николай Меркушкин поинтересовался долей компании на российском рынке. Николя Мор сообщил, что в январе доля завода составила 21%, в январе же продажи завода выросли на 5%.

Кроме того, стороны обсудили дополнительную эмиссию акций компании, которая прошла в конце прошлого года. Это позволило дополнительно привлечь в уставный капитал предприятия 26 млрд рублей.