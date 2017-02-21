Тольяттинцы увидят 70 репродукций работ Ван Гога

22 февраля в Тольяттинском художественном музее откроется выставка репродукций «Ван Гог. Симфония цвета».

Винсент Ван Гог – один из самых известных художников в мире. За свою недолгую жизнь он успел создать более 2000 произведений искусства, среди которых 930 картин и более 1100 рисунков.

Тольяттинцы увидят 70 репродукций работ знаменитого художника. Все полотна выполнены в технике «жикле» — цифровой печати на холсте. Эта технология позволяет создавать идеальные копии картин, не уступающие оригиналу по качеству исполнения и цветопередачи. Распознать подделку невооруженным глазом не могут даже профессионалы.

Выставка работает до 19 марта по адресу: бульвар Ленина, 22. Торжественное открытие состоится 22 февраля в 17:00.

Забронировать и приобрести билеты можно на официальном сайте выставки. Стоимость: взрослые – 200 рублей; студенты – 170 рублей; школьники и пенсионеры -150 рублей; группы от 10 человек — 100 рублей.