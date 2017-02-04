Глава региона встретился с общественным активом жителей Тольятти

Благоустройство и вовлеченность жителей в работу по наведению порядка на территории города – таковы центральные темы мероприятия, состоявшегося в пятницу, 17 февраля, во Дворце культуры, искусств и творчества. В составе президиума был председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель. А вел встречу заместитель председателя тольяттинского парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Николай Остудин, сообщает пресс-служба Думы.

«Чисто во дворе - порядок в стране» - это и констатация факта и в то же время призыв ко всем неравнодушным горожанам, озвученный в ходе общения общественного актива Тольятти с губернатором Самарской области Н.И. Меркушкиным. На такой основе планируется выстраивать дальнейшее взаимодействие власти и гражданского общества.

Как известно, в последние годы нашему городу уделяется большое внимание со стороны федеральной и областной властей. В прошлом году Тольятти присвоен статус территории опережающего развития, федеральным правительством утвержден план подготовки к празднованию 50-летия «АвтоВАЗа». На развитие города выделен огромный объем средств. А теперь тольяттинцам надо продемонстрировать обратную реакцию – путем вовлеченности в жизнь города, участия в деле его благоустройства.

Надо сказать, что механизм привлечения населения к выработке управленческих решений в нашем городе заработал еще в 2013 году, накануне выборов в Думу г.о.Тольятти шестого созыва. Напомним, что тогда по инициативе главы региона были созданы общественные советы, на которые была возложена функция координации взаимоотношений между властью и жителями. Благодаря этому Тольятти считает первым в Самарской области городом, где жители стали активно привлекаться к решению местных проблем. Тем самым фактически был дан старт реформе местного самоуправления в регионе.

А теперь, как явствовало из выступления Н.И.Меркушкина, роль общественных советов планируется усилить. «К примеру, без подписи представителей общественного совета не будут приниматься акты капитального ремонта. Также они будут контролировать деятельность управляющих компаний», - сообщил губернатор. Предполагается, что общественные советы микрорайонов будут охватывать территориально 3-4 тысячи человек. Эти структуры будут наделены функциями, позволяющими решать вопросы местного значения на каждой конкретной территории. Глава региона пообещал, что в советы будут также введены представители областной власти. «Таким образом мы выполняем поручение президента страны о том, чтобы каждый житель мог дотянуться до власти рукой. Мы поставили перед собой задачу - областную и местную власть максимально приблизить к людям, соединить в одной структуре и власть, и общественную инициативу», - подчеркнул Н.И. Меркушкин.

В таком формате общественные советы должны будут быть созданы уже к апрелю этого года. Глава региона сообщил участникам встречи о том, что уже прорабатываются и механизмы финансирования общественных советов. Планируется, что 50% дополнительных средств, полученных бюджетом муниципалитета, будут возвращаться обратно на территорию и расходоваться исходя из конкретных проблем микрорайона.

Руководитель одного из тольяттинских ТОСов, член общественного совета и одновременно депутат Думы г.о.Тольятти Лариса Руднева была одним из выступающих на мероприятии. «Как и все новое, общественные советы население воспринимало с осторожностью. Но спустя три года мы понимаем, что вектор, заданный губернатором Николаем Ивановичем Меркушкиным, оказался правильным… Мы все хотим видеть свой город, свой квартал и свой двор зеленым и ухоженным. Люди отлично понимают, что если хочется, чтобы на твоей улице было уютно и красиво, не стоит ждать, что кто-то придет и наведет порядок. Так родился первый проект нашего общественного совета под названием «Мой двор – сердце квартала». Проект получился интересным, потому что люди с удовольствием облагораживали и озеленяли свои дворы. Победителям конкурса вручаются таблички, которые размещаются на торцах домов, чтобы население квартала знало своих героев. Кроме того, во дворах домов-победителей проводятся праздники «День соседей». Это сближает людей», - таким интересным опытом поделилась с участниками мероприятия Лариса Руднева.