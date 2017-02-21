В этом году российские школьники получат новые учебники истории

Минобрнауки намерено ввести новые учебники по истории в российских школах уже в 2017 году, сообщила глава ведомства Ольга Васильева в понедельник на конференции "История России в XXI веке глазами школьников".

"Мы сделаем все возможное, чтобы в этом году… чтобы большая часть регионов, практически все в 2017-2018 год обучались уже по новым учебникам с 1 сентября. Для нас это очень важно", — приводят РИА Новости слова Васильевой.

В 2013 году президент Владимир Путин заявил, что нужно разработать единые учебники истории России для школы, которые будут написаны хорошим русским языком и лишены внутренних противоречий. Была выработана и прошла общественное обсуждение концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 21.02.2017 08:49 [96] (0)
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