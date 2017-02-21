АВТОВАЗ может наладить поставки в КНР до 10 тысяч машин в год

АВТОВАЗ может начать поставки в Китай до 10 тыс. машин в год. Переговоры по этому вопросу должны состояться в Москве 22 февраля. Об этом сообщили 20 февраля ТАСС в правительстве Самарской области со ссылкой на губернатора Николая Меркушкина.

"Выступая в телеэфире местного телеканала, губернатор подчеркнул, что машины производства АВТОВАЗа становятся все более востребованными за рубежом, и что 22 февраля в Москве должны пройти переговоры по вопросу поставок в Китай до 10 тыс. вазовских автомобилей в год", - отметил собеседник агентства.

По словам Меркушкина, вопрос поставок обсуждался с президентом АВТОВАЗа Николя Мором.

Подробности предстоящих переговоров пока не раскрываются. В пресс-центре АВТОВАЗа не смогли прокомментировать ТАСС возможные поставки в КНР. "В настоящее время автомобили Lada в Китай не поставляются", - отметили на предприятии.