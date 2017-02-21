В Тольятти скорректируют расписание некоторых автобусных маршрутов

Специалисты мэрии продолжают изучать спрос льготников и искать варианты улучшения качества пассажирских перевозок. В течение февраля проводилось обследование работы общественного транспорта с выездом на место и оценкой реального пассажиропотока. По результатам данной работы, а также с учетом предложений горожан, графики отдельных маршрутов были скорректированы. Они начнут работу по новому расписанию уже с 1 марта, сообщает мэрия.

Речь идет о дополнительных маршрутах, которые были введены с 1 января 2017 года для беспрепятственного доступа льготников к территориям, не охваченным муниципальным транспортом. В частности, сейчас автобус № 13 обеспечивает транспортную доступность ул. Льва Толстого, № 21 — ул. Ларина, № 42Д – микрорайона Жигулевское море, №62К – городских кладбищ на Обводном и Поволжском шоссе. Также был сохранен троллейбусный маршрут №7, который следует до микрорайона Портовый.

Кроме того, по просьбам жителей прорабатывается вопрос о «возрождении» универсального троллейбусного маршрута, который бы объединил все три района города.

Нам важно, чтобы такой маршрут максимально охватывал главные магистрали города. Сейчас обсуждается техническая возможность организации левого поворота с ул. Дзержинского на ул. Ботаническую, чтобы «захватить» участок дороги, где расположен ледовый дворец «Лада-Арена». Окончательное решение будет принято после детального исследования пассажиропотока,

— пояснил руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии Павел Баннов.

Напомним, потребность пересмотреть существующую маршрутную сеть возникла в связи с тем, что с 1 января текущего года коммерческие перевозчики Тольятти перестали принимать к оплате социальные карты жителя Самарской области. А все потому, что областной Минтранс прекратил субсидировать перевозку льготников на нерегулируемых маршрутах, которую осуществляют частные компании.