В 2017 году в Тольятти продолжится строительство транспортной развязки на трассе М-5

Финансирование строительства объекта осуществляется по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) в рамках реализации укрупненного инвестиционного проекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал»», предусмотренного федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

Общий объем финансирования составляет почти 7 млрд. рублей. 2, 3 млрд. рублей будут выделены в 2017 году. Заказчиком строительства выступает Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства», а подрядчиком – АО «Волгомост».

Напомним, что транспортная развязка на 974 км автомобильной дороги М-5 «Урал» строится с 2014 года, завершение работ запланировано на IV квартал 2018 года, сообщает облправительство.

На сегодняшний день выкуплены в федеральную собственность практически все земельные участки. Выполнены подготовительные работы. В 2017 году будут построены две объездные дороги, чтобы снизить неудобство для проезда транспорта и начато строительство опор и подпорных стенок путепровода. В настоящее время прорабатывается схема временной организации дорожного движения, аналогичная той, что была применена в период с 2001 по 2004 годы, когда проводилась реконструкция плотины — часть транзитного грузового транспорта на период строительства развязки будет перебрасываться в районе Уфы с трассы М-5 на трассу М-7.

Кроме того, в 2017 году будет проводиться ремонт участка а/д М-5 «Урал» км 943 – км 971 (плотина Жигулевской ГЭС и подъезды к ней). Стоимость работ составит 228 млн рублей. Планируется замена дорожного покрытия и нанесение новой современной изоляции, деформационные швы заменят на более современные.

Также отремонтируют подъезды к плотине. Дорога получит покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем (ЩМА на ПБВ). Общая стоимость работ составит 276 млн рублей.