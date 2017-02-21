«МегаФон» возвращает фанатам хоккея 10% от покупки атрибутики КХЛ

10% возвращается обратно на счет при покупке в интернет-магазине Континентальной хоккейной лиги по банковской карте «МегаФона». Акция распространяется на все виды товаров и действует по всей России.

В интернет-магазин е КХЛ представлены как товары с фирменной символикой самой лиги, так и хоккейных клубов, играющих в чемпионате. Болельщики смогут приобрести бейсболки и футболки, шайбы и значки, шарфы и шапки, толстовки и женские платья, вымпелы и пеналы, сумки и магниты, чехлы для телефонов и многое другое. При оплате банковской картой «МегаФон» 10% от покупки возвращается обратно на счет.

Согласно масштабному исследованию агентства Havas Sports & Entertainment в большинстве своём любители спорта – это мужчины. Они активнее вовлечены в мир спорта, чаще носят атрибутику, активно болеют на стадионах. Этим объясняется попадание в ТОП-3 самых популярных товаров утепленной мужской куртки КХЛ, утепленных носков и бокалов с надписью: «Я люблю хоккей». А накануне праздника 23 февраля в интернет-магазин е «КХЛ» появились подарочные наборы, в которые входят гель для душа, крем для бритья, шампуни. Из новых товаров болельщикам предлагают приобрести фирменную футболку со своим именем и фамилией, хоккейную клюшку, а также сноутьюб для катания с ледяных горок.

«Нашу банковскую карту можно оформить в любом салоне «МегаФона» всего за несколько минут, а для абонентов тарифного плана из линейки «Все включено» выдача карты – бесплатна», - напоминает Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон».

Подробности об акции на сайте bank.megafon.ru.

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