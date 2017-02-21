ПВГУС снова в числе лидеров

ПВГУС занял 16 строчку рейтинга востребованности вузов РФ 2016 из 68 представленных в списке гуманитарных образовательных организаций страны.

Рейтинг подготовлен «Социальным навигатором» МИА «Россия сегодня» при участии центра исследования рынка труда.

В исследование вошли 446 вузов из 82 регионов страны. Оценка вузов проводилась по таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также востребованность научно-исследовательского продукта.

В рейтинг востребованности вузов вошли государственные, ведомственные, муниципальные и частные вузы, осуществлявшие подготовку кадров по основным и дополнительным программам высшего образования. Среди них — 132 инженерных вузов, 89 классических университетов, 57 сельскохозяйственных вузов, 53 вузов из сферы управления, 68 гуманитарных вузов и 47 медицинских вузов.

Поволжский государственный университет сервиса стал лидером губернии и единственным в Тольятти гуманитарным вузом, попавшим в этот рейтинг. Он занял 16-ю строчку. Рост рейтинга по сравнению с прошлым годом составил 7 пунктов. В 2015 году ПВГУС был 23-м.

Исследователями была также отмечена Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, которую ПВГУС опередил на 23 пункта. В прошлом году разрыв между вузами был значительно меньше – всего 13 позиций.

Еще одним вузом Самарской области, вошедшим в рейтинг в категории гуманитарных вузов, стала Самарская государственная академия (Наяновой), она отмечена на 64 месте.

По мнению руководителя проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Натальи Тюриной, данное исследование вызывает неподдельный интерес не только у работодателей, но и у российских абитуриентов, которые строят свой образовательный выбор на понимании того, где они будут работать после завершения учебы. "Делая свой выбор в пользу того или иного вуза, на первое место они ставят не столько бренд университета, сколько возможность получить востребованную профессию", — отметила она, добавив, что именно этим и объясняется успех данного рейтинга, который впервые был представлен "Социальным навигатором" в прошлом году, и сразу продемонстрировал крайне высокую читаемость. Как отметила эксперт, исследование показало, что в настоящее время в российских регионах можно получить не менее востребованное образование, чем в столице. Вместе с тем, по словам Натальи Тюриной, в современных условиях вузам необходимо с одной стороны максимально разворачиваться в сторону рынка труда и работодателя, а с другой — строить серьезную профориентационную работу со старшеклассниками.

Подобная трехсторонняя оценка показывает потребителям услуг высшей школы, каковы шансы получить подготовку, обеспечивающую конкурентоспособность на рынке труда, а также демонстрирует эффективность привлечения вуза к решению задач развития организаций, секторов экономики и территорий.

Традиционно Поволжский государственный университет сервиса в числе первых в области предлагает абитуриентам востребованные рынком труда программы обучения и внедряет инновационные формы подготовки. И, несмотря на жесткую конкуренцию на рынке образовательных услуг, ПВГУС всегда занимал лидирующие позиции в подготовке высококлассных кадров различного профиля. Подтверждением этого факта являются неоднократные победы во всероссийском конкурсе «Лучшие образовательные программы инновационной России».

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