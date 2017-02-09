Самарская область – 16 в рейтинге российских регионов по качеству жизни

Опубликован пятый рейтинг качества жизни населения в российских регионах, который подготовило рейтинговое агентство "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня".

Самарская область в рейтинге-2016 заняла 16 строчку, опустившись за год на три позиции.

"Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни по-прежнему занимают Москва и Санкт-Петербург. За ними следуют Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая область и Тюменская область", - говорится в сообщении рейтингового агентства.

В замыкающей рейтинг десятке регионов также не произошло существенных перемен. Девять из десяти регионов входили в последнюю десятку и в рейтинге-2015. Места распределились так: замыкает список Республика Тува, за ней идет Ингушетия, затем Калмыкия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Забайкалье, Карачаево-Черкес сия, Курганская область, Чукотка и Бурятия.

Как отмечают исследователи, последнюю десятку в 2016 году покинула Республика Крым, которая поднялась на 10 позиций и теперь занимает 66-е место. Ее место в последней десятке заняла Республика Бурятия, которая опустилась по сравнению с предыдущим рейтингом на одно место.

Наиболее существенно улучшились позиции Севастополя, который поднялся на 42 строчки и в рейтинге-2016 занимает 29-е место. Авторы рейтинга, в том числе, объясняют это тем, что динамичный рост многих экономических показателей в 2016 году оказал позитивное влияние на качество жизни в Севастополе, и по итогам 2016 года город входит в число лидеров среди субъектов РФ по темпам роста большинства экономических показателей.

В число лидеров по улучшению позиций также входят Республика Адыгея (+11), Орловская область (+9), Рязанская область (+7), Магаданская область (+7), Республика Хакасия (+7).

Наиболее существенно снизились позиции Омской области (-15). По мнению авторов исследования, это было обусловлено ростом доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, повышением смертности населения от внешних причин. Кроме того, ухудшились некоторые экономические показатели – снизился объем производства товаров и услуг, сократилась доля прибыльных предприятий. В то же время отмечается, что ряд показателей Омской области улучшился. Среди них обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях, общая заболеваемость, младенческая смертность и ряд других.

Существенно снизились и позиции Волгоградской области (-9). В число регионов, наиболее существенно снизивших позиции в рейтинге, также входят Кабардино-Балкар ия (-9), Оренбургская область (-8), Республика Марий Эл (-8), Новосибирская область (-6), Удмуртская республика (-6).

По мнению авторов рейтинга, в 2017 году ожидать радикальных изменений не стоит: лидеры рейтинга вряд ли сдадут свои позиции, а аутсайдеры вряд ли покажут существенный рост. Впрочем, незначительные изменения возможны.