Девушка, которая играет на тромбоне джаз, выступит в Тольяттинской филармонии

В субботу, 25 февраля в 18.00, Тольяттинская филармония приглашает услышать девушку, которая играет на тромбоне и поет джаз!

Алевтина Полякова - женщина-уникум, женщина-парадокс. Безупречная молодая леди, отличница Гнесинки, успешная джазвумэн и творческая хулиганка, избравшая для себя в джазе такой не женский инструмент, как тромбон. Алевтина отыграла не одну сотню концертов в составе известных российских джазовых оркестров Игоря Бутмана и Анатолия Кролла.

Импровизировала на мировой джазовой сцене с такими мэтрами мирового джаза, как Херби Хэнкок, Вэйн Шортер, Ди Ди Бриджуотер, Винни Колаюта, Терренс Бланшард, Терри Лайн Кэррингтон, Кейко Мацуи. Выступала на джазовых фестивалях — Montre Jazz Festival в Швейцарии, Umbria Jazz (Италия), JazzJuan (Франция), в клубах Австрии и США. В 2013 по личному приглашению Херби Хэнкока принимала участие в Гала-концерте, посвященном празднованию Всемирного джазового дня в Стамбуле.

Живая, обаятельная девушка — полноправная хозяйка собственного сольного проекта под названием Solar Wind («Солнечный ветер»), где она выступает как автор, аранжировщик, инструменталист и джазовая певица. В ее музыке есть все – от любимых джазовых стандартов до фьюжна афроэтники и современного афроамериканского саунда, при этом у нее есть свое, особое звучание.

25 февраля Алевтина Полякова выступит в сопровождении Джаз-оркестра Тольяттинской филармонии. В программе вечера – хиты Дюка Эллингтона, Джорджа Гершвина, Антонио Жобима, Джона Леннона и Пола Маккартни!

Стоимость билетов - от 300 рублей, стоит поторопиться!

Заказ билетов по телефону 222-600 и на сайте www.filarman.ru.

Возрастное ограничение: 6+.