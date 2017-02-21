В России обсуждают ограничение расчетов наличными

Запретить зарплаты наличными, ограничить оплату наличными крупных покупок, ввести муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа – Минэкономразвития и Минфин ищут способы борьбы с теневой экономикой, сообщают "Ведомости", ссылаясь на двух федеральных чиновников и двух экспертов, участвующих в обсуждении.

Решений нет, на уровень правительства обсуждение пока не выносилось, говорит один из чиновников, одна из идей – ограничить продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные, но цена отсечения – предмет дискуссии.

Идея муниципального платежа может быть реализована не через введение налога на наличные, а через пониженную ставку НДС для платежей по карте, отмечает эксперт, участвующий в обсуждении. Эта тема в повестке, изучаются международные примеры стимуляции безналичного оборота.

Некоторые из идей могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018–2024 гг., сообщил один из чиновников, обсуждается блок мер по обелению экономики. В Минфине и Минэкономразвития по существу не ответили на запрос издания.

Россияне пока предпочитают наличные. Держатели платежных карт за девять месяцев 2016 г. сняли 19 трлн руб. наличных, а оплатили товаров и услуг только на 8,7 трлн. Доля наличных денег в обращении, по данным ЦБ, – около 9% ВВП.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 21.02.2017 13:05 [142] (0)
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