В России обсуждают ограничение расчетов наличными

Запретить зарплаты наличными, ограничить оплату наличными крупных покупок, ввести муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа – Минэкономразвития и Минфин ищут способы борьбы с теневой экономикой, сообщают "Ведомости", ссылаясь на двух федеральных чиновников и двух экспертов, участвующих в обсуждении.

Решений нет, на уровень правительства обсуждение пока не выносилось, говорит один из чиновников, одна из идей – ограничить продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные, но цена отсечения – предмет дискуссии.

Идея муниципального платежа может быть реализована не через введение налога на наличные, а через пониженную ставку НДС для платежей по карте, отмечает эксперт, участвующий в обсуждении. Эта тема в повестке, изучаются международные примеры стимуляции безналичного оборота.

Некоторые из идей могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018–2024 гг., сообщил один из чиновников, обсуждается блок мер по обелению экономики. В Минфине и Минэкономразвития по существу не ответили на запрос издания.

Россияне пока предпочитают наличные. Держатели платежных карт за девять месяцев 2016 г. сняли 19 трлн руб. наличных, а оплатили товаров и услуг только на 8,7 трлн. Доля наличных денег в обращении, по данным ЦБ, – около 9% ВВП.