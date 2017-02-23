Поздравление Губернатора Самарской области с Днем защитника Отечества

Уважаемые жители Самарской области!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник, давно уже ставший всенародным, объединяет всех, кто в разные времена с оружием в руках отстаивал свободу и независимость нашей Родины, кто с честью прошел суровую армейскую школу и кто сейчас выполняет свой воинский долг. Сохраняя преемственность многих поколений российских воинов – от ратников Древней Руси до «вежливых людей» - он напоминает нам о героической истории нашей великой страны, о силе, воинской славе и непобедимости России.

Сегодня государство уделяет самое пристальное внимание укреплению обороноспособности страны, повышению боеготовности частей и соединений Вооруженных Сил, оснащению их самыми современными образцами оружия и техники.

В борьбе с международным терроризмом Армия и Флот России убедительно доказали, что способны эффективно решать самые сложные задачи в любых условиях, вдали от постоянных мест дислокации.

«Мы сегодня сильнее любого потенциального агрессора», - сказал Президент России - Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации В.В. Путин.

Это укрепляет уверенность в том, что суверенитет и территориальная целостность нашего государства, спокойствие и безопасность россиян, будущее наших детей надежно защищены от любых посягательств извне.

От всей души желаю нашим доблестным защитникам Отечества, всем жителям Самарской области здоровья, счастья, добра, благополучия и мирного неба над головой!

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин