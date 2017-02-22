Фото: радио август

Начальник ОУР О МВД России по Ставропольскому району сегодня ответит на вопросы граждан

Согласно распоряжению начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Сергея Солодовникова, на территории губернии на постоянной основе работают «прямые телефонные линии» с руководителями подразделений органов внутренних дел.

В Ставропольском районе на прямую связь с населением выходят заместители начальника О МВД России по Ставропольскому району. Любой желающий может задать волнующий его вопрос и получить на него компетентный ответ!

22 февраля в «прямой телефонной линии» примет участие заместитель начальника полиции – начальник отдела уголовного розыска О МВД России по Ставропольскому району подполковник полиции -  Савенков Евгений Вячеславович Задать интересующие Вас вопросы Вы можете по телефону: (8482) 28-17-26  с 10:00 до 13:00.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 22.02.2017 07:02 [116] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus