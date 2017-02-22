Начальник ОУР О МВД России по Ставропольскому району сегодня ответит на вопросы граждан

Согласно распоряжению начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Сергея Солодовникова, на территории губернии на постоянной основе работают «прямые телефонные линии» с руководителями подразделений органов внутренних дел.

В Ставропольском районе на прямую связь с населением выходят заместители начальника О МВД России по Ставропольскому району. Любой желающий может задать волнующий его вопрос и получить на него компетентный ответ!

22 февраля в «прямой телефонной линии» примет участие заместитель начальника полиции – начальник отдела уголовного розыска О МВД России по Ставропольскому району подполковник полиции - Савенков Евгений Вячеславович Задать интересующие Вас вопросы Вы можете по телефону: (8482) 28-17-26 с 10:00 до 13:00.