По дорогам Тольятти прокатился «Родительский патруль»

Сразу в нескольких детских садах в рейд с сотрудниками Госавтоинспекции вышли представители родительской общественности. Под контролем «Родительского патруля» - обеспечение безопасности маленьких пассажиров в автомобилях.

Участие в мероприятии приняли родители, которым не безразлична безопасность детей, поэтому они всегда при перевозке маленьких пассажиров в своих автомобилях используют детские удерживающие устройства.

Как сообщает ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти, сотрудники полиции и педагоги детского сада «Березка» собрали активных родителей для проведения инструктажа. Обратили внимание «патрульных» на то, что главное — это оценить, насколько заботливы родители по отношению к своим детям при перевозке их в транспортных средствах. Затем общественные патрули присоединились к сотрудникам ГИБДД. За 1 час совместной работы было остановлено большое количество автомобилей, в которых перевозились дети. Все маленькие пассажиры в возрасте до 12 лет располагались в салонах авто в детских удерживающих устройствах.

Прикрепив на стекло автомобиля заранее подготовленные знаки «Пристегни самое дорогое» родительский кортеж проследовал по дорогам города. Для привлечения внимания всех участников дорожного движения из автомобиля оповещения звучали призывы к соблюдению правил дорожного движения.

Сотрудники полиции уверены, что такое привлечение внимания к Правилам дорожного движения принесет свои положительные результаты.