Двое тольяттинцев пострадали от упавших с крыш сосулек и снега

В понедельник, 20 февраля, около 16:00 по предварительным данным в районе здания администрации Ставропольского района, расположенного на площади Свободы в Тольятти, женщине в возрасте около 66 лет на голову упала сосулька, сообщает Волга Ньюс.

Люди помогли пострадавшей зайти в здание администрации и вызвали "скорую". Прибывшие врачи тольяттинской службы "03" оказали женщине помощь и увезли ее в лечебное учреждение.

В этот же день вечером по предварительным данным сошедшая с крыши частного дома по ул. Шлютова глыба снега упала на 54-летнего мужчину и придавила его.

Приехавшие на вызов к пострадавшему врачи тольяттинской "скорой" оказали ему помощь на месте и увезли в лечебное учреждение с подозрением на травму позвоночника.