В Тольятти гриппом и ОРВИ болеют 6 тысяч школьников

На этой неделе все тольяттинские школы и детские сады работают по расписанию — порог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен.

Всего в городе болеют 6115 школьников, что составляет 8,9%, сообщили в мэрии Тольятти.

На карантин закрылись 22 класса в семи образовательных учреждениях: №№2, 26, 39, 43, 60, 74 и 94. Больше всего заболевших в школе №26 — там на карантин ушли 12 классов второй, третьей и четвертой параллелей.

Дошкольники болеют в трех детских садах: №64 «Журавленок» и №69 «Веточка», а также в структурном подразделении лицея №6. В каждом из них на карантин ушла одна группа.
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  3. 21.02.2017 14:43 [124] (0)
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