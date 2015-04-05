В мэрии Тольятти отчитались по бюджету за 2016 год

Руководитель департамента финансов мэрии Григорий Гильгулин доложил об исполнении бюджета Тольятти за 2016 год. Общий объем доходов по итогам отчетного периода составил 11,7 млрд руб. или 98% к плану. Почти половина доходной части бюджета – порядка 5,7 млрд руб., пришлась на безвозмездные поступления, сообщает мэрия.

Что касается налоговых платежей, то утвержденные на год показатели были перевыполнены. В этой части казна пополнилась на 4,8 млрд руб., что составляет 101% к плану. Так, сборы по НДФЛ достигли 104%, по ЕНВД – 106%, что связано, в том числе, с проведением работы по урегулированию задолженности налогоплательщиков. В то же время показатель по налогу на имущество физлиц остановился на уровне 95%, поскольку срок его уплаты был перенесен с 1 октября на 1 декабря. Не достиг намеченного плана и сбор земельного налога – 91%. Это связано с тем, что отдельные собственники оспаривают результаты кадастровой оценки земельных участков.

Неналоговые доходы вылились в сумму 1,2 млрд руб. или 86% к плану. Недовыполнение во многом связано с несостоявшимися торгами по приватизации городского имущества и снижением количества арендуемых муниципальных площадей.

Если говорить о расходах, то их исполнение по итогам 2016 года составило 12, 5 млрд руб. или 97% к плану. Почти 6,8 млрд руб. из этой суммы – собственные средства города, 5, 7 млрд руб. – поступления из вышестоящих бюджетов.