Это стоит увидеть: главные события длинных выходных в Тольятти

Наступающий уик-энд радует чередой праздников и Афиша Тольятти наполнена необычайно интересными и яркими событиями. Разгар Масленицы, День защитника Отечества, Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта «WISSA — 2017». Рассказываем, где весело, вкусно и интересно провести эти дни.

На этой неделе в Тольятти стартовал Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта «WISSA — 2017». В основную программу соревнований WISSA включены зимний виндсерфинг, сноукайтинг и крылья. В рамках Чемпионата мира также состоится традиционный ежегодный марафон «Жигулёвское море-017», участники которого будут соревноваться в дисциплинах курс-рейс и марафон, а также в любительских фан-гонках. Кроме того, впервые в программу Марафона было решено включить детские заезды (возраст участников до 14 лет). Завершит обширную спортивную программу WISSA-2017 Третий зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море-017».

В насыщенной программе зимнего фестиваля активного отдыха будет много ярких знаковых событий: экстремальный марафон SNOWMAN, всероссийский флеш-моб «Хоровод» и не имеющая аналогов в мире SNOWKITE-Масленица, а также «дискотека ICE» c уникальным «Шоу воздушных слонов». В один из дней Чемпионата планируется установить рекорд по самому массовому старту снoукайтeров в мире. Для гостей фестиваля в оба дня 25 и 26 февраля запланированы бесплатные мастер-классы по сноукайтингу и по зимнему виндсерфингу, возможность прикоснуться к ветру в массовом запуске воздушных змеев, посмотреть на показательные выступления чемпионов, увидеть в деле «Театр Ветра Владимира Бобылева» полюбоваться на милых спортсменов на беговелах из клуба «Маленькие звезды». Подробная программа и самые яркие моменты грядущего чемпионата WISSA-2017 и Фестиваля «Жигулевское море» здесь.

23 февраля Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова приглашает на празднование «Дня Защитника Отечества». В этот день вас ждет яркое и запоминающееся событие «Мужские игры». Также в программе праздника: богатырские забавы «Ставропольской богатырской заставы» (фехтование на протектированном оружии, стрельба из лука, метание топорцов и сулиц, бои на мешках и плюхах); силовой экстрим от Общества традиционной русской культуры «Русский Узор»; зимний картинг на гоночной трассе Парка; лазертаг; танковый биатлон на моделях танков Второй Мировой войны; гонки радиоуправляемых автомобилей; для маленьких посетителей конкурсы, подвижные игры; ярмарка ремесленных и сувенирных поделок и это еще не все, что приготовили организаторы. Детали праздника тут.

ДК «Тольяттиазот» приглашает тольяттинцев на «Щедрую Масленицу». Гостей мероприятия ждет масса интересных и вкусных событий: масленичная ярмарка на площади ДК; мастер-классы «Масленичная кукла» и «Масленичная лошадка»; театрализованное представление «Картины маслом» от театра «Вариант»; «Музыкальная карусель» с участием творческих коллективов ДК; блины масленые от щедрой Масленицы; задорный флэшмоб от ансамбля «Эмпилс» и школы современной хореографии «Династия»; конкурс масленичных кукол «Красная краса русая коса» и многое другое.

Масленица по-богатырски пройдет 26 февраля в «Богатырской Слободе». Для гостей фестиваля будет организованна интерактивная спортивно-культурная программа «Богатырская Силушка» с выступлениями богатырей в полных исторических доспехах, стрельба и метание в 6 видах на Метастрельбище (древнерусский тир), богатырские бои, игры и забавы, костровая богатырская кухня, посещение музейной экспозиции в Княжьем тереме.

Праздничные мероприятия, посвященные Масленице также пройдут во всех районах города. Тольяттинцев ждут народные забавы, выступления музыкальных коллективов и вкуснейшие блины. Подробности.

На длинных выходных можно выделить время и сходить в театр.

В театре кукол «Пилигрим» на этой неделе для маленьких зрителей и их родителей идут спектакли «Непоседы», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Репка», «Кот в сапогах».

Драматический театр «Колесо» приглашает на спектакль «Доходное место». Именно этим спектаклем, поставленным по самой яркой и живой пьесе Александра Островского, открылся XIX театральный сезон. Пьеса написана 150 лет назад. Что могло произойти с сознанием человека за эти годы? И произошло ли? Спектакль рассказывает о власти денег и о том, как жизнь заставляет человека сначала прогнуться, потом сломаться, а после еще и доказывает, что этого не стоило делать. Актуально, не так ли? История о том, что быть бедным и гордым – стыдно, а честным и богатым – не получается. В этом спектакле каждый зритель захочет задать себе вопросы, но каждый ли сможет честно ответить на них?

Для юных театралов в это воскресенье покажут спектакль «Приключения Незнайки и его друзей». Приключения в сказочной стране, где живут обаятельные коротышки из Цветочного города и главный выдумщик и озорник в голубой шляпе – Незнайка.

Хотите от души посмеяться? Тогда вас ждут в театре «Дилижанс» на спектакле «Слуга двух господ, или Труффальдино в Венеции». «Хочешь жить – умей вертеться!» - девиз весёлого чудака Труффальдино. Озорной характер, буйный темперамент и смекалка позволили ему выйти из сложных ситуаций невредимым и получить двойное вознаграждение, избежав наказания. Фейерверк эмоций, актерских импровизаций в нестареющей комедии Карло Гольдони.

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