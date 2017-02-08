В Тольятти пройдет благотворительный рок-концерт в поддержку Союза Художников «Солярис»

4 и 5 марта в стенах Тольяттинского краеведческого музея (б-р Ленина, 22) состоится двухдневный благотворительный рок-концерт, организованный в поддержку Творческого Союза Художников «Солярис», который находится под угрозой закрытия из-за невозможности устранить предписание по пожарной безопасности.

Более двадцати лет «Солярис» работает на благо города. Здание Союза является не только домом для мастерских целой группы художников, но и открытой выставочной площадкой, которая уже сейчас вошла в историю российского современного искусства.

С момента своего основания «Солярис» подарил городу несколько сотен живых, самобытных выставок и мероприятий. Членами Союза являются как совсем молодые таланты, так и всемирно известные художники. Один из членов «Соляриса», Владимир Логутов, вошел в список самых влиятельных художников России в 2017. Всемирно известен тольяттинский художник Михаил Лёзин и многие другие.

Для того чтобы, продолжать творить и организовывать выставки, художникам необходимо оборудовать автоматическую пожарную сигнализацию, а также систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Поддержать художников придут группы «Rukava», «Snowflake Jam», «TrumpsFamily», «ВНЕ», «Гром», «Добрый Шубинъ», «Саша Не Выйдет» музыканты Евгений OJ., Игорь Доронькин, Сергей Туманов, Яна Смутина, а также поэт Олег Собиранский (проект Нить Рок-н-Ролла). Приходите и вы!

Вход на мероприятие: free donation, т.е. добровольное вознаграждение в качестве благодарности за выступление музыкантов, размер которого каждый определяет для себя сам. Все собранные средства будут переданы ТСХ «Солярис».

Начало концертов 4 и 5 марта в 15.00.