Парковый комплекс им. К.Г. Сахарова приглашает на празднование «Дня Защитника Отечества»

Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова - приглашает на празднование "Дня Защитника Отечества".

«Мужские игры» — яркое и запоминающееся событие в День защитника Отечества. Будет разыгрываться главный приз - "Кубок Победителя Мужских Игр 2017!" 

Посетителей Паркового комплекса ждут конкурсы и состязания, призы и подарки партнеров, выступления бойцов армейского спецназа, вы проверите меткость в тире лазертаг, увидите уникальные экспонаты военной техники и, разумеется, отведаете настоящей солдатской каши. 

В программе:

- богатырские забавы «Ставропольской богатырской заставы»: фехтование на протектированном оружии, стрельба из лука, метание топорцов и сулиц, бои на мешках и плюхах; 
- силовой экстрим от Общества традиционной русской культуры "Русский Узор";
- зимний картинг на гоночной трассе Парка; 
- лазертаг ВПК «Медведь» — десятки разновидностей оружия для командной игры, антуражная площадка Тольятти на открытом воздухе; 
- ВИК «Патриоты» — рассказ о форме, стрелковом оружии и боевой технике Красной Армии, из экспозиции Паркового комплекса; 
- танковый биатлон на моделях танков Второй Мировой войны; 
- гонки радиоуправляемых автомобилей; 
- для маленьких посетителей конкурсы, подвижные игры; 
- ярмарка ремесленных и сувенирных поделок – керамика, металл, кожа; 
- катание: на лошадях (сани), гусеничном БТРе - ГТ-МУ ; 
- гастрономический фестиваль: чай, блины, пироги, шашлыки 
- демонстрация новой модели автомобиля "УАЗ"

Организаторы приглашают отважных и решительных мужчин пройти испытания и завоевать, в честной борьбе, сертификат на посещение Паркового комплекса в любой удобный день 2017 года.

Стоимость входного билета — 100 руб. Дошкольники – бесплатно! Тел. для справок (8482) 94-00-59. Адрес : Тольятти, Южное шоссе, 137, остановка Поликлиника ВАЗа. Возрастное ограничение: 6+.
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  3. 22.02.2017 07:23 [128] (0)
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