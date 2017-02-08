Парковый комплекс им. К.Г. Сахарова приглашает на празднование «Дня Защитника Отечества»

Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова - приглашает на празднование "Дня Защитника Отечества".

«Мужские игры» — яркое и запоминающееся событие в День защитника Отечества. Будет разыгрываться главный приз - "Кубок Победителя Мужских Игр 2017!"

Посетителей Паркового комплекса ждут конкурсы и состязания, призы и подарки партнеров, выступления бойцов армейского спецназа, вы проверите меткость в тире лазертаг, увидите уникальные экспонаты военной техники и, разумеется, отведаете настоящей солдатской каши.

В программе:

- богатырские забавы «Ставропольской богатырской заставы»: фехтование на протектированном оружии, стрельба из лука, метание топорцов и сулиц, бои на мешках и плюхах;

- силовой экстрим от Общества традиционной русской культуры "Русский Узор";

- зимний картинг на гоночной трассе Парка;

- лазертаг ВПК «Медведь» — десятки разновидностей оружия для командной игры, антуражная площадка Тольятти на открытом воздухе;

- ВИК «Патриоты» — рассказ о форме, стрелковом оружии и боевой технике Красной Армии, из экспозиции Паркового комплекса;

- танковый биатлон на моделях танков Второй Мировой войны;

- гонки радиоуправляемых автомобилей;

- для маленьких посетителей конкурсы, подвижные игры;

- ярмарка ремесленных и сувенирных поделок – керамика, металл, кожа;

- катание: на лошадях (сани), гусеничном БТРе - ГТ-МУ ;

- гастрономический фестиваль: чай, блины, пироги, шашлыки

- демонстрация новой модели автомобиля "УАЗ"

Организаторы приглашают отважных и решительных мужчин пройти испытания и завоевать, в честной борьбе, сертификат на посещение Паркового комплекса в любой удобный день 2017 года.

Стоимость входного билета — 100 руб. Дошкольники – бесплатно! Тел. для справок (8482) 94-00-59. Адрес : Тольятти, Южное шоссе, 137, остановка Поликлиника ВАЗа. Возрастное ограничение: 6+.