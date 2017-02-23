В Германии стартовали продажи LADA Vesta

21 февраля в Германии стартовали продажи LADA Vesta. Для рынка Германии LADA Vesta была модернизирована. В автомобиле применена система снижения токсичности под эко-стандарт «Евро-6», в соответствии с экологическими стандартами были изменены некоторые материалы (декоративное покрытие, фреон кондиционера, элементы электрики), сообщает пресс-служба автозавода.

Также автомобиль получил несколько опций, которые в дальнейшем будут внедрены и на российских LADA Vesta. Это плафон освещения для заднего ряда сидений, дневная подсветка комбинации приборов, датчики давления в шинах.

На сегодня для продаж в Германии отгружено более 200 LADA Vesta. Стартовая стоимость российского седана в Германии – 12490 евро (МКП) и 13250 евро (АМТ); подробнее о ценах и комплектациях – на сайте www.lada.de.

«В 2017 году мы планируем увеличить экспортные продажи LADA на 50%, - отмечает Президент ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор. – Vesta расширяет модельный ряд наших автомобилей в Германии, самом требовательном рынке Западной Европы и втором по объемам экспортном рынке для LADA».

Напомним, что в 2016 году в Германии было продано 2272 автомобиля LADA.