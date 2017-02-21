Ставки по потребительским кредитам стали ниже

В конце февраля многие начинают строить планы на длинные майские выходные и лето — съездить в небольшой отпуск, начать подготовку к дачному сезону, ремонту или свадьбе. Любые планы легче осуществить с потребительским кредитом Сбербанка, ставки по которым снижены в рамках весенней акции — ставки по потребительским кредитам снижены на 1-3 процентных пункта для займов от 300 000 рублей. Акция действует до 30 апреля 2017 г.

По условиям акции ставка по «Кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет от 13,9% при оформлении кредита на срок до двух лет. Для клиентов, получающих пенсию или заработную плату на карту Сбербанка минимальная ставка составляет 12,9%.

Снижение ставок коснулось и продукта «Потребительский продукт без обеспечения» — минимальная ставка по нему теперь 14,9%. Для владельцев зарплатных карт ставки начинаются от 13,9%.

Упростился и процесс получения кредита. Новым клиентам достаточно предоставить в офис банка минимальный пакет документов: паспорт, справку о доходах и справку с места работы. Постоянным клиентам нужен только паспорт. Пользователи «Сбербанк Онлайн» могут подать заявку с сайта в разделе «Кредиты». С подробными условиями получения и обслуживания кредита и процентными ставками можно ознакомиться на sberbank.ru.

Специалисты банка отмечают, что благодаря снижению ставок и новым предложениям, в 2016 году доля Сбербанка в потребительском кредитовании жителей Поволжья приблизилась к 50%.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.