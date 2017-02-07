16-летнюю тольяттинку подозревают в краже денег у собственной матери

В дежурную часть полиции, обслуживающий Комсомольский район, за помощью обратилась местная жительница 1968 года рождения. Женщина сообщила стражам правопорядка о пропаже денег из ее квартиры на улице Гидротехнической.

В ходе выяснения всех обстоятельств случившегося сотрудники органов внутренних дел установили причастность к хищению денежных средств дочери заявительницы – подростка 2001 года рождения. В ходе опроса девочка созналась в содеянном и рассказала, что похищенные деньги потратила на личные нужды, сообщает облГлавк.

По признакам грабежа возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать детали произошедшего.