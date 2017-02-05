Мэрия о состоянии атмосферного воздуха

Департамент городского хозяйства мэрии Тольятти информирует горожан о состоянии атмосферного воздуха в 2016 году. Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы проводились на восьми стационарных постах, также осуществлялись маршрутные обследования по сигналам жителей.

Специалисты Тольяттинской гидрометобсерватории «проверяют» воздух на взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, диоксид азота, а также на характерные для нашего города загрязняющие вещества: аммиак, формальдегид, фтористый водород.

Всего было отобрано и проанализировано 51 000 проб атмосферного воздуха. Превышение зафиксировано в 32 пробах (0,1% от общего числа). В целом уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Тольятти за прошедший год оценивается как «низкий» (в 2015 году — «повышенный»).

Качество воздуха во многом зависит от погодных условий. За прошедший год в Тольятти неблагоприятные метеорологические условия, которые способствовали накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе, были зафиксированы 19 2 раза.

В такие периоды крупные промпредприятия обязаны регулировать свои выбросы, а также, в соответствии с распоряжением мэра, ежеквартально предоставлять отчеты об объемах финансовых средств, направляемых на природоохранную деятельность.

Актуальная информация об уровне загрязнения атмосферного воздуха в Тольятти размещается в «Экологическом атласе». Кроме того, мэрия напоминает жителям, руководителям организаций и УК, что весной не допускается сжигание отходов во дворах жилых домов, на приусадебных и садово-дачных участках, на территориях предприятий и в контейнерах – необходимо обеспечить своевременный вывоз отходов на специализированн ые места их хранения и переработки. За нарушения предусмотрена административная ответственность.