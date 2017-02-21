Афиша праздничных мероприятий на Масленицу в Тольятти

Тольятти полным ходом готовится к Масленице! Сегодня мэрия представила полную афишу праздничных мероприятий.
Отмечать Масленицу тольяттинцы будут в течение трех дней. Для горожан подготовлено более 20 различных мероприятий в трех районах города!
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