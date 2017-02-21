Афиша праздничных мероприятий на Масленицу в Тольятти

Тольятти полным ходом готовится к Масленице! Сегодня мэрия представила полную афишу праздничных мероприятий.

Отмечать Масленицу тольяттинцы будут в течение трех дней. Для горожан подготовлено более 20 различных мероприятий в трех районах города!
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 21.02.2017 18:52 [148] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus