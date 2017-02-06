Тольяттинцы могут принять участие в формировании комфортной городской среды

С 17 по 28 февраля 2017 года жители моногородов России могут определить центральную улицу своего города и предложить идеи по ее улучшению. Сделать это можно на сайте моногорода.рф

Моногорода России — это целая страна, в которой проживает порядка 14 миллионов человек. Это города, построенные вокруг заводов, чтобы поддерживать их непрерывную работу. Всего в нашей стране 319 моногородов. С июля 2016 года модернизация моногородов является приоритетным национальным проектом, одна из главных задач которого сделать моногорода комфортными для жизни. Преобразование городов пройдет по программе «Пять шагов благоустройства», которая включают в себя:

шаг 1: «Сегодня в центре»

Благоустройство оживленного общественного пространства

В каждом городе есть места, где ежедневно пересекаются большие потоки людей, – вокзалы, площади, скверы, парки, рынки. Все удобства и неудобства этих мест хорошо знакомы каждому. И именно с этих мест нужно начинать обновление городской среды, так как любые изменения в этих зонах заметны всем и сразу.

шаг 2: «Будущее есть»

Создание возможностей для времяпрепровождения молодёжи

У молодежи должно быть свое место в городе. Важно появление зданий, помещений и открытых пространств, ориентированных на молодое поколение – его работу и досуг. Создание современных пространств, где можно общаться и обмениваться идеями, крайне важно для будущего городов. Именно в таких условиях формируются прогрессивно мыслящие сообщества, способные дать импульс к развитию бизнеса, искусства или творчества, и вывести город на новый виток социально-экономического развития.

шаг 3: «Найди прошлое и гордись им»

Обновление городских достопримечательностей

Для каждого человека история его города – это не пустой звук. Она дает повод для гордости за свой родной край, объединяет разные поколения. Это ДНК города, носителем которого становится каждый его житель.

Старые улицы, площади, кварталы, здания заводов – в каждом городе есть свои примечательные места. Речь идет не только о старых памятниках архитектуры. Постройки середины прошлого века зачастую имеют не меньшее культурное значение. Такие городские достопримечательности должны вызывать гордость и трепет. А для этого их необходимо реставрировать и содержать как предметы культурного наследия.

шаг 4: «Фокус внимания — социальный объект»

Обновление или создание объектов социальной инфраструктуры

В постсоветский период в городах России (и моногорода не исключение) преимущественно строились торговые центры и офисы. Создавались условия для бизнеса, а сфера общественной жизни в большинстве случаев оставалась за кадром.

Удобство жизни в городе и развитость инфраструктуры связаны напрямую. Создавая или восстанавливая социальную инфраструктуру – школы, библиотеки, больницы, музеи, – можно в разы улучшить качество жизни. Обновление этих объектов демонстрирует внимание к общественным, а не частным интересам.

шаг 5: «Подбери брошенное» Активация заброшенных или неэффективно используемых зданий и помещений

Заброшенные здания и деградирующие объекты в городе депрессивно влияют на психику. А это в большинстве случаев значительные пространства, и их обновление требует гораздо меньших усилий и инвестиций по сравнению с возведением новых.

Если преобразить простаивающие без дела территории – обновить парк или трансформировать заброшенный завод в выставочное пространство, – города получат недостающие им объекты социальной инфраструктуры, в которых будет царить позитивная атмосфера.

Программа «5 шагов» реализуется в рамках приоритетной национальной программы «Комплексное развитие моногородов» и была инициирована Фондом развития моногородов при участии Фонда единого института развития в жилищной сфере АИЖК. Главной целью Программы благоустройства является создание комфортных общественных пространств в монопрофильных городах России для решения вопросов их комплексного развития.