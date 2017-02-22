В 2016 году на защиту и воспроизводство лесов город потратил 3,2 млн рублей

В 2016 году на охрану, защиту и воспроизводство лесов, расположенных в границах Тольятти, город потратил порядка 3,2 млн рублей, сообщил руководитель департамента городского хозяйства мэрии Вадим Ерин.

Во время реализации одноименной муниципальной программы за прошлый год бюджетные средства были направлены на содержание и устройство противопожарных минерализованных полос протяженностью 220 км, установку 50 шлагбаумов, аншлагов, запрещающих знаков, а также 116 контейнеров для сбора мусора.

Отдельное внимание власти уделяют ликвидации естественной захламленности, которая многократно увеличивает пожароопасность леса. Речь идет о стволах и ветвях, упавших из-за снега, ветра, болезней и т.д. В 2016 году с территории городских лесов вывезено почти 850 кубометров такого «природного» мусора. Помимо этого, площадь леса в 233 га была очищена от бытовых отходов, объем которых составил 515 кубометров. В целом первичные меры пожарной безопасности обеспечивались на территории 7979 га.

Также продолжилась работа по межеванию и постановке на кадастровый учет лесных территорий, расположенных в границах города. Благодаря этому в прошлом году в госреестре были учтены 6 130 га леса.