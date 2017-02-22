На ремонт дороги через ГЭС в 2017 году выделят 276 млн рублей

На 2017 год запланирован ремонт участка трассы М-5 «Урал» (943 – 971 км), включающий плотину Жигулевской ГЭС и подъезды к ней. По информации областного правительства, здесь предполагается замена дорожного покрытия и нанесение новой современной изоляции. Деформационные швы также заменят на более современные.

Кроме того, будут отремонтированы подъезды  к плотине. Дорога получит покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем.  Общая стоимость работ составит 276 млн рублей, сообщили в мэрии.

Финансирование строительства объекта осуществляется по Федеральной адресной инвестиционной программе в рамках реализации укрупненного инвестиционного проекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал»», предусмотренного целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».
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  3. 22.02.2017 09:03 [130] (0)
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