На ремонт дороги через ГЭС в 2017 году выделят 276 млн рублей

На 2017 год запланирован ремонт участка трассы М-5 «Урал» (943 – 971 км), включающий плотину Жигулевской ГЭС и подъезды к ней. По информации областного правительства, здесь предполагается замена дорожного покрытия и нанесение новой современной изоляции. Деформационные швы также заменят на более современные.

Кроме того, будут отремонтированы подъезды к плотине. Дорога получит покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем. Общая стоимость работ составит 276 млн рублей, сообщили в мэрии.

Финансирование строительства объекта осуществляется по Федеральной адресной инвестиционной программе в рамках реализации укрупненного инвестиционного проекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал»», предусмотренного целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».