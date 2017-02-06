В Самарской области стало меньше преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних

По итогам 2016 года в Самарской области наблюдалось снижение количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних на 1,2% (с 814 до 804), соообщили 21 февраля на заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области.

В прошлом году было расследовано 737 преступлений данной категории. На бытовой почве в отношении несовершеннолетних совершено 111 преступлений.

Зачастую причинами совершения преступлений в отношении несовершеннолетних является отсутствие контроля со стороны родителей за поведением детей, оставление их без присмотра или с малознакомыми людьми, ведение асоциального образа жизни со стороны родителей, бесцельное времяпровождение на улице, доверчивое отношение детей к взрослым незнакомым лицам.

По состоянию на 1 февраля 2017 года на учете в ПДН состоит 3369 родителей (лиц, их заменяющих), отрицательно влияющих на детей.

По итогам 2016 года выявлено и поставлено на учет в ПДН территориальных органов МВД России на районном уровне 2078 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, а также отрицательно влияющих на детей.

К административной ответственности привлечено 8775 родителей за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ч. 1 ст.5.35 КоАП РФ) – 7864 родителя.

В целях выявления фактов семейного неблагополучия ГУ МВД России по Самарской области введено в практику ежегодное проведение оперативно-профилактического мероприятия под условным наименованием «Семья». В 2016 году в ходе мероприятий выявлено и поставлено на профилактический учёт 158 родителей, не исполняющих обязанности по содержанию и воспитанию детей, 25 преступлений, к административной ответственности привлечено 2727 взрослых лиц и 107 несовершеннолетних правонарушителей.