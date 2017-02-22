Тольяттинские ученые могут подать заявку на денежную выплату

Тольяттинские деятели науки могут претендовать на единовременную выплату в размере 120 тысяч рублей. Конкурс проводит министерство образования и науки Самарской области, сообщили в мэрии.
Победители будут определяться по трем основным факторам:
— наличие исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям науки;
— участие в научных мероприятиях;
— публикация статей, монографий и учебно-методических пособий.
В зачет идут только результаты 2016 года. Всего выплаты получат 100 ученых и конструкторов со всей области.
Подать документы на конкурс можно до 13 марта. Заявку и описание научной работы необходимо передать по адресу: г. Самара, ул. А.Толстого, 38/16, кабинет 215. Контактный телефон: (846) 333-54-14, Наталья Кудашева.