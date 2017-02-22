Тольяттинские ученые могут подать заявку на денежную выплату

Тольяттинские деятели науки могут претендовать на единовременную выплату в размере 120 тысяч рублей. Конкурс проводит министерство образования и науки Самарской области, сообщили в мэрии.

Победители будут определяться по трем основным факторам:

— наличие исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям науки;
— участие в научных мероприятиях;
— публикация статей, монографий и учебно-методических пособий.

В зачет идут только результаты 2016 года. Всего выплаты получат 100 ученых и конструкторов со всей области.

Подать документы на конкурс можно до 13 марта. Заявку и описание научной работы необходимо передать по адресу: г. Самара, ул. А.Толстого, 38/16, кабинет 215. Контактный телефон: (846) 333-54-14, Наталья Кудашева.
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  3. 22.02.2017 10:04 [123] (0)
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