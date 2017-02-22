В Тольятти снизились цены на гречку, сахар и яйца

По данным оперативного мониторинга в период с 3 по 20 февраля в отдельных наблюдаемых торговых объектах, повысились розничные цены на свежие овощи: морковь, капусту, лук, картофель, томаты, перец и фрукты: бананы, виноград. Снижение розничных цены зафиксировано на крупу гречневую, сахар, апельсины, мандарины, яйцо куриное и мясо кур.

В указанный период на наблюдаемых АЗС произошло повышение розничных цен на бензин марки АИ-92 (от 0,10 до 0,20 руб./литр), АИ-95 (от 0,10 до 0,20 руб./литр) на дизельное топливо на 0,20 руб./литр, сообщили в мэрии.