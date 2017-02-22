ОЭЗ «Тольятти» готовится к весеннему паводку

В управляющей компании особой экономической зоны «Тольятти» разработан план мероприятий по работе в весенний паводковый период. Он направлен на предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах инфраструктуры ОЭЗ в связи с предстоящим таянием снежных масс.

В настоящее время в управлении эксплуатации уже сформированы аварийные бригады для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации, а также дежурства на объектах в период активного снеготаяния. Со следующей недели начнутся ежедневные осмотры всех инженерных коммуникаций и своевременная уборка и вывоз снега с участков, где его скопилось слишком много. Это позволит избежать подтопления объектов инфраструктуры во время образования талых вод. Также приведено в готовность все оборудования для оперативной работы в паводковый период, включая насосные станции, передвижную и стационарную спецтехнику.

«В этом году мы разрабатывали план противопаводковых мероприятий с учетом имеющегося прошлогоднего опыта, а также значительно возросшей территорией обслуживания. Это связано с тем, что сейчас большинство объектов инфраструктуры второго этапа ОЭЗ достроены, а часть сдана в эксплуатацию, - отметил начальник управления эксплуатации АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Николай Почитали. – Весенний паводковый период – это традиционно проверка на прочность инженерных коммуникаций, оборудования и персонала. И наша задача – обеспечить работоспособность всех систем в этот сложный период. Ведь от этого зависит работа наших резидентов и их партнеров».